ARREST MADE IN GIBSON STREET SHOOTING

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN ARRESTED AND CHARGED FOR HIS ROLE IN A SHOOTING THAT OCCURRED ON APRIL 15TH IN AN APARTMENT IN THE 2200 BLOCK OF GIBSON STREET.
18-YEAR-OLD JALOND HILLS OF SIOUX CITY IS CHARGED WITH DISCHARGING A FIREARM IN CITY LIMITS, PROHIBITED TRANSFER OF A FIREARM TO AN UNAUTHORIZED PERSON, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DELIVER, AND FAILURE TO AFFIX A DRUG TAX STAMP.
SIOUX CITY POLICE SGT JEREMY MCCLURE SAYS WHEN OFFICERS WENT TO THE GIBSON STREET APARTMENT, THEY FOUND AN ADULT-FEMALE WITH A GUNSHOT WOUND SUFFERED IN A STRUGGLE INVOLVING HILLS:
HILLS1 OC…POSSESSING FIREARMS. :18
DETECTIVES DETERMINED HILLS HAD BEEN IN A BEDROOM OF THE APARTMENT WITH THE VICTIM DRINKING ALCOHOL AND SMOKING MARIJUANA.
A SECOND MAN WHO WAS SLEEPING WAS PRESENT IN THE BEDROOM AND THE VICTIM REMOVED A HANDGUN FROM THE SLEEPING MAN AND HILLS ATTEMPTED TO TAKE THE GUN FROM HER.
THE TWO STRUGGLED OVER THE FIREARM AND IT DISCHARGED STRIKING THE VICTIM IN THE LEG.
MCCLURE SAYS AFTER THE SHOT WAS FIRED, HILLS GAVE THE GUN TO A THIRD MAN IN THE APARTMENT AND ALL THREE MEN FLED:
HILLS2 OC……….THAT WE CAN. :25
THE INVESTIGATION INTO THIS SHOOTING IS ON-GOING.