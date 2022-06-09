DEJEAR & REYNOLDS SHIFT TO CAMPAIGN MODE FOR GENERAL ELECTION

WITH IOWA’S PRIMARY ELECTION OVER, BOTH MAJOR POLITICAL PARTIES ARE SHIFTING TO GENERAL ELECTION CAMPAIGN MODE.
NEITHER IOWA’S REPUBLICAN GOVERNOR KIM REYNOLDS, NOR HER DEMOCRATIC OPPONENT DEIDRE DEJEAR HAD OPPOSITION IN THE PRIMARY.
REYNOLDS, WHO’S BEEN GOVERNOR FOR FIVE YEARS, HAS BEEN DESCRIBING HER PLATFORM AS PUSH BACK AGAINST THE INFLATION AND ECONOMIC CONDITIONS OF DEMOCRATIC PRESIDENT JOE BIDEN.
GOTO1 OC….WE’RE FACING :10
REYNOLDS SAYS THE TAX CUTS SHE SIGNED INTO LAW AND THE E-15 EXPANSION PLAN SHE APPROVED LAST MONTH PUT IOWA IN A POSITION TO WITHSTAND HIGH INFLATION.
GOTO2 OC….ADMINISTRATION :07
DEJEAR SAYS HER FOCUS IS ON STATE POLICY, AND NOT A NATIONAL AGENDA.
GOTO3 OC….MAKING :11
DEJEAR WILL SOON BE ANNOUNCING A LIEUTENANT GOVERNOR AS A RUNNING MATE.
SHE HAS BEEN ASKING FOR ADVICE FROM PEOPLE SHE MEETS ON THE CAMPAIGN TRAIL AS WELL AS ELECTED OFFICIALS AND HER CAMPAIGN TEAM.
SHE SAYS HER PICK WILL BRING BALANCE.
GOTO4 OC….GOING TO BE :14
DEJEAR SAYS HER DECISION WILL BE ANNOUNCED THE LATTER PART OF NEXT WEEK. IN IOWA, THE NOMINEE FOR LIEUTENANT GOVERNOR IS VOTED UPON AT THEIR PARTY’S STATE CONVENTION.
DEMOCRATS WILL HOLD THEIR STATE CONVENTION ON SATURDAY, JULY 18TH. THE REPUBLICAN PARTY’S STATE CONVENTION IS THIS SATURDAY.
ADAM GREGG IS SERVING AS LT. GOVERNOR WITH REYNOLDS.
RADIO IOWA