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NOEM, THUNE, JOHNSON ALL WIN IN SOUTH DAKOTA GOP PRIMARY

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Woody Gottburg
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ON PRIMARY DAY IN SOUTH DAKOTA, GOVERNOR KRISTI NOEM EASILY DEFEATED REPUBLICAN CHALLENGER STEVEN HAUGAARD IN HER BID FOR ANOTHER TERM IN OFFICE.

NOEM HAD 77% OF THE VOTE AS OF 11 P.M. TUESDAY NIGHT.

INCUMBENT U.S. SENATOR JOHN THUNE HAD 73% OF THE VOTES CAST AGAINST GOP CHALLENGERS BRUCE WHALEN AND MARK MOWRY.

WHALEN WAS AT 16% AND MOWRY AT 9%.

CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON HAS A 60-40% LEAD OVER CHALLENGER TAFFY HOWARD IN HIS BID FOR ANOTHER TERM IN THE U.S. HOUSE.

NOEM, THUNE AND JOHNSON WILL ALL FACE DEMOCRATIC CHALLENGERS IN NOVEMBER.

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