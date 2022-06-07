GRASSLEY & FRANKEN WIN U.S. SENATE PRIMARY RACES

CHARLES GRASSLEY HAS BEEN DECLARED THE WINNER OF THE G-O-P’S NOMINATION AS HE SEEKS AN EIGHTH TERM IN THE U.S. SENATE.
GRASSLEY RELEASED A VIDEO MESSAGE AFTER THE RACE WAS CALLED.
CGWIN1 OC………OF THIS ADMINISTRATION.” :11
STATE SENATOR JIM CARLIN OF SIOUX CITY, HAD CHALLENGED GRASSLEY IN THE PRIMARY, THE FIRST TIME GRASSLEY HAS FACED A PRIMARY OPPONENT SINCE WINNING A SEAT IN THE SENATE IN 1980.
GRASSLEY WAS IN WASHINGTON, D.C. TUESDAY NIGHT, AND IN AN AUDIO RECORDING RELEASED BY HIS CAMPAIGN, THE 88-YEAR-OLD SENATOR CELEBRATED HIS VICTORY, BUT ASKED REPUBLICANS TO UNITE BEHIND THE PARTY’S GENERAL ELECTION TICKET:
CGWIN2 OC………………HOUSE OF REPRESENTATIVES.” :15
GRASSLEY BELIEVES THE 2022 ELECTION WILL BE A REFERENDUM ON PRESIDENT BIDEN.
CGWIN3 OC…….THE PROGRESSIVE LEFT.” :27
GRASSLEY WILL FACE RETIRED NAVY ADMIRAL MIKE FRANKEN IN NOVEMBER.
THE SIOUX COUNTY NATIVE WHO RESIDES IN SIOUX CITY WAS PROJECTED AS THE WINNER OVER FORMER IOWA CONGRESSWOMAN ABBY FINKENAUER AND GLENN HURST, A PHYSICIAN FROM MINDEN.