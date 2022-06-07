DUMKRIEGER, LOOMIS WIN CONTESTED LOCAL ELECTIONS

IN CONTESTED LOCAL RACES IN WOODBURY COUNTY, JAMES LOOMIS WON THE REPUBLICAN NOMINATION FOR COUNTY ATTORNEY.
LOOMIS DEFEATED FELLOW ASSISTANT COUNTY ATTORNEY JACKLYN FOX IN A CLOSE RACE WITH 51% OF THE VOTE FOR A 144 VOTE UNOFFICIAL VICTORY.
LOOMIS WILL FACE DEMOCRATIC INCUMBENT PATRICK JENNINGS IN NOVEMBER.
FORMER DEMOCRATIC COUNTY PARTY CHAIRMAN JEREMY DUMKRIEGER WON HIS PARTY’S NOMINATION FOR THE DISTRICT 2 COUNTY SUPERVISOR’S SEAT WITH A 55% TO 44% WIN OVER LONGTIME COMMUNITY ACTIVIST MARIA RUNDQUIST.
DUMKRIEGER’S UNOFFICIAL MARGIN WAS JUST UNDER 300 VOTES.
HE SAYS THE NEW COUNTY JAIL REMAINS A FOCUS FOR HIM:
JEREMYD1 OC…..THAT’S A PROBLEM. :18
DUMKRIEGER SAYS HE VOTED FOR THE JAIL, BUT THE FINANCIAL RAMIFICATIONS GOING FORWARD HAVE TO BE FIGURED OUT.
AS THE FORMER DEMOCRATIC PARTY CHAIRMAN, BEING A CANDIDATE FOR POLITICAL OFFICE IS A DIFFERENT EXPERIENCE FOR HIM:
JEREMYD2 OC……….A HUMBLING THING. :20
DUMKRIEGER WILL FACE REPUBLICAN DANIEL BITTINGER II IN THE NOVEMBER GENERAL ELECTION.