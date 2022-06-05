WINDOW SMASHED IN DURING SIOUX CITY CHURCH SERVICE

A SUSPECT IS IN CUSTODY FACING CHARGES FOR ALLEGEDLY THROWING THE METAL TOP TO A CITY WASTE RECEPTACLE THROUGH A DOWNTOWN CHURCH WINDOW DURING THEIR SUNDAY MORNING SERVICE.
AARON IACINO WAS DELIVERING THE SERMON AT THE HOLINESS CHURCH AT 415 NEBRASKA STREET WHEN THE FRONT WINDOW WAS SMASHED AROUND 10:45 A.M.
WINDOWSMASH OC…WE’RE SAFE HERE. :27
IACINO SAYS THE CONGREGATION WAS STARTLED, BUT NOBODY WAS INJURED:
WINDOWSMASH2 OC…WE WERE SAFE. :17
IACINO SAYS POLICE QUICKLY TOOK THE SUSPECT, 34-YEAR-OLD VICTOR CIESELSKI INTO CUSTODY:
WINDOWSMASH3 OC………..WHAT WE’RE DOING. :14
CIESELSKI IS CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT AND 3RD DEGREE CRIMINAL MISCHIEF.
HE’S BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $4000 BOND.
Photos of church courtesy Aaron Iacino