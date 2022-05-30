Home Local News U-T-V ROLLOVER CLAIMS EAST HIGH GRADUATE’S LIFE

U-T-V ROLLOVER CLAIMS EAST HIGH GRADUATE’S LIFE

By
Woody Gottburg
-
153
0
SHARE

A 19 YEAR OLD SIOUX CITY WOMAN HAS DIED IN AN U-T-V CRASH EARLY THIS (MONDAY) MORNING IN RURAL PLYMOUTH COUNTY.

THE IOWA STATE PATROL SAYS ZOEY RENE CASON WAS DRIVING A UTILITY TERRAIN VEHICLE DOWN A HILL ON PRIVATE PROPERTY AT 12:20 A.M.

INVESTIGATORS SAY CASON BRAKED AND TURNED TO AVOID HITTING A FENCE POST AND FENCING. WHICH CAUSED THE VEHICLE TO ROLL.

CASON WAS TRANSPORTED BY PRIVATE VEHICLE TO UNITYPOINT ST LUKE’S WHERE SHE WAS PRONOUNCED DEAD.

THE 2-SEATER VEHICLE WAS OCCUPIED BY 4 PEOPLE AND NO SEAT BELTS WERE USED.
20 YEAR OLD CASS CAMARIGG, A PASSENGER FROM SIOUX CITY, WAS TAKEN TO MERCYONE HOSPITAL WITH INJURIES.

CASON JUST GRADUATED SATURDAY FROM SIOUX CITY EAST HIGH SCHOOL.

COUNSELORS WILL BE AT EAST HIGH TUESDAY MORNING FROM 8 A.M. UNTIL NOON FOR ANY STUDENTS WHO WISH OR NEED TO TALK WITH THEM.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR