WOODBURY COUNTY BEACHES TO STAY CLOSED TO SWIMMING

THE BEACHES AT TWO POPULAR WOODBURY COUNTY LOCATIONS WILL BE CLOSED TO SWIMMING FOR THE FORESEEABLE FUTURE.
THE SWIMMING BEACH AT LITTLE SIOUX PARK NEAR CORRECTIONVILLE WILL REMAIN CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE BECAUSE OF LOW WATER LEVELS.
THE BEACH HAD BEEN SCHEDULED TO OPEN ON MEMORIAL DAY WEEKEND, BUT THE LOW WATER LEVELS HAVE REDUCED THE ZERO-ENTRY BEACH AREA CAUSING SUDDEN DROP-OFFS AND UNSAFE SWIMMING CONDITIONS.
ADDITIONALLY, THE BEACH AT BROWN’S LAKE-BIGELOW PARK NEAR SALIX WILL REMAIN CLOSED UNTIL THE ROAD REPLACEMENT AND PARK IMPROVEMENTS HAVE BEEN COMPLETED.
THE COUNTY CONSERVATION BOARD AND STAFF APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE.