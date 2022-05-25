ERNST CALLS FOR BORDER WALL MATERIALS TO BE USED

IOWA SENATOR JONI ERNST IS PROPOSING A BILL TO USE MATERIALS STOCKPILED FOR THE BORDER WALL THAT HAVE BEEN SITTING SINCE THE BIDEN ADMINISTRATION STOPPED WORK ON THE WALL.
SHE SAYS THE FEDERAL REPORT SHOWS THE GOVERNMENT IS PAYING THREE MILLION DOLLARS A DAY TO KEEP THE MATERIALS FROM BEING STOLEN, AND HER BILL WOULD SOLVE THAT PROBLEM TOO.
WALL4 OC…………THE BORDER WALL” :19
ERNST SAYS STATES WOULD APPLY FOR THE MATERIALS.
WALL5 OC……..HOMELESS CAMP” :17
SHE SAYS THEY ARE WORKING ON GETTING SOME BIPARTISAN SUPPORT — ESPECIALLY FROM STATES LIKE ARIZONA — WHERE BORDER CROSSINGS HAVE INCREASED.
WALL6 OC……….THE INITIATIVE” :26
ERNST MADE HER COMMENTS DURING A CONFERENCE CALL WITH REPORTERS.