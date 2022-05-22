MUSKETEERS RETURN HOME AS U.S.H.L. CHAMPIONS

THE SIOUX CITY MUSKETEERS ARE THE CHAMPIONS OF THE UNITED STATES HOCKEY LEAGUE AFTER WINNING THE CLARK CUP SATURDAY NIGHT WITH A 2-1 OVERTIME WIN OVER THE MADISON CAPITOLS IN MIDDLETON, WISCONSIN FOR A 3 GAMES TO ONE SERIES VICTORY.
IT’S THE FOURTH CHAMPIONSHIP IN CLUB HISTORY AND FIRST SINCE THE 2002 SEASON.
NICK PIERRE SCORED THE CUP CLINCHING GOAL AROUND 5 AND A HALF MINUTES INTO OVERTIME:
CLARKCUP1 OC………..GET IN IN. :05
THERE WERE A LOT OF MUSKETEER FANS AT THE WISCONSIN RINK CHEERING ON THEIR TEAM.
PIERRE SAYS THAT WAS A BIG PLUS FOR A CLUB THAT WON A MAJORITY OF ROAD GAMES THROUGH THE YEAR:
CLARKCUP2 OC………FINISHED THE JOB. :08
GOALIE ALEX TRACY WAS NAMED MOST VALUABLE PLAYER OF THE PLAYOFFS AFTER POSTING THREE SHUTOUTS IN THE POSTSEASON WITH AN 8-2 RECORD A ONE-POINT-SIX-ONE GOALS AGAINST AVERAGE AND A 93 POINT SEVEN SAVE PERCENTAGE.
CLARKCUP3 OC….AT THE END. :14
TRACY WILL GO ON TO PLAY COLLEGE HOCKEY AT MINNESOTA STATE IN MANKATO.
PIERRE WILL RETURN TO THE MUSKETEERS NEXT FALL TO BEGIN DEFENSE OF THE TITLE:
CLARKCUP4 OC…………COME THOUGH. :06
THE MUSKETEERS WILL HAVE A CLARK CUP CELEBRATION AT THE TYSON EVENTS CENTER BEGINNING AT 5 P.M. MONDAY.