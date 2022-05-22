MUSKETEERS ARE CLARK CUP CHAMPIONS

THE SIOUX CITY MUSKETEERS ARE THE CHAMPIONS OF THE UNITED STATES HOCKEY LEAGUE AFTER WINNING THE CLARK CUP SATURDAY NIGHT WITH A 2-1 OVERTIME WIN OVER THE MADISON CAPITOLS IN MIDDLETON, WISCONSIN FOR A 3 GAMES TO ONE SERIES VICTORY..
IT’S THE FOURTH CHAMPIONSHIP IN CLUB HISTORY AND FIRST SINCE THE 2002 SEASON.
NICK PIERRE SCORED THE CUP CLINCHING GOAL AROUND 5 AND A HALF MINUTES INTO OVERTIME AND GOALIE ALEX TRACY WAS NAMED MOST VALUABLE PLAYER OF THE PLAYOFFS AFTER POSTING THREE SHUTOUTS IN THE POSTSEASON WITH AN 8-2 RECORD AND 1.61 GOALS AGAINST AVERAGE AND 93.7 PER CENT SAVE PERCENTAGE.
THE MUSKETEERRS WILL HAVE A CLARK CUP CELEBRATION AT THE TYSON EVENTS CENTER BEGINNING AT 5 P.M. MONDAY.