IOWA SENATE SCRAPS EMINENT DOMAIN PIPELINE MORATORIUM

IOWA SENATORS ARE SCRAPPING A MORATORIUM THAT WOULD HAVE PREVENTED DEVELOPERS FROM SEEKING EMINENT DOMAIN AUTHORITY TO SEIZE PROPERTY FOR CARBON PIPELINES BEFORE NEXT FEBRUARY.
THE IOWA HOUSE ATTACHED THE PLAN TO A BUDGET BILL IN MARCH BUT THE SENATE APPROPRIATIONS COMMITTEE PASSED A SIMILAR BUDGET BILL WITH NO REFERENCE TO THE CARBON PIPELINES.
SENATOR DENNIS GUTH OF KLEMME CALLED THE TEMPORARY MORATORIUM MEANINGLESS.
HE SAYS HE’S BEEN ASSURED BY THE IOWA UTILITIES BOARD THAT IT’LL BE AFTER FEBRUARY WHEN THE PROCESS OF SEEKING EMINENT DOMAIN TO SEIZE LAND ALONG PIPELINE ROUTES CAN START.