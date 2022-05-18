GRASSLEY CO-SPONSORS BILL TO BETTER FUND LOCAL POLICE

LEGISLATION TO ESTABLISH A GRANT PROGRAM SO POLICE DEPARTMENTS CAN GET ACCESS TO TRAINING AND EQUIPMENT WILL GO BEFORE THE U-S SENATE JUDICIARY COMMITTEE THIS WEEK.
IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY IS A CO-SPONSOR OF THE INVEST TO PROTECT ACT WHICH IS BEING INTRODUCED DURING NATIONAL POLICE WEEK.
COPGRANT1 OC……… “KEEPING POLICE OFFICERS” :15
THE BILL IS DESIGNED TO ENSURE POLICE GET NEEDED TRAINING AS WELL AS ACCESS TO BODY CAMERAS AND MENTAL HEALTH RESOURCES.
GRASSLEY SAYS POLICE RECRUITMENT NUMBERS HAVE FALTERED IN THE PAST FEW YEARS:
COPGRANT2 OC………DEMORALIZED THE POLICE. :10
THERE’S BEEN A RISING SENTIMENT IN SOME POPULATIONS TO OPPOSE THE POLICE, WHICH GRASSLEY SAYS IS A MENACING TREND.
COPGRANT3 OC…….POLICE PROPERLY” :16
THE JUDICIARY COMMITTEE ON THURSDAY WILL ALSO CONSIDER A MEASURE GRASSLEY CO-SPONSORED CALLED THE FIGHTING POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER ACT.
IT WOULD SET UP MENTAL HEALTH PROGRAMS FOR AMERICA’S FIRST RESPONDERS, WHO OFTEN FACE LONG-TERM IMPACTS FROM OFFERING LIFE-SAVING SERVICES DURING MOMENTS OF CRISIS.
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