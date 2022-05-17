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IOWA PRIMARY EARLY VOTING TO BEGIN

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Woody Gottburg
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IOWA’S JUNE 7TH PRIMARY ELECTION IS DRAWING CLOSER, AND WOODBURY COUNTY ELECTIONS COMMISSIONER PAT GILL SAYS WE ARE NOW IN THE WINDOW WHERE EARLY VOTING AND ABSENTEE BALLOT REQUESTS MAY BEGIN:

EARLY5 OC………OF THE COURTHOUSE. :14

ONE CHANGE THIS YEAR IS YOU WON’T RECEIVE AN ABSENTEE REQUEST FORM FROM THE COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT:

EARLY6 OC…….TYPE OF ELECTIONS. :27

VOTERS HAVE NEW PRECINCTS TO BECOME FAMILIAR WITH BECAUSE OF REDISTRICTING, AND COME ELECTION DAY, YOU MAY VOTE IN A DIFFERENT LOCATION THAN LAST ELECTION:

EARLY7 OC………FROM NOW ON. :20

EARLY VOTING AT THE COURTHOUSE WILL TAKE PLACE MONDAY THROUGH FRIDAY FROM 8 A.M. UNTIL 4:30 P.M. AND ALSO FROM 8-4 ON THE SATURDAY BEFORE THE ELECTION.

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