LOHR NAMED ROTARY CLUB STUDENT OF THE YEAR

SIOUX CITY NORTH HIGH SENIOR WILL LOHR HAS BEEN CHOSEN AS THE SIOUX CITY ROTARY CLUB STUDENT OF THE YEAR.
LOHR WAS CHOSEN FROM ALL THE PREVIOUS ROTARY CLUB STUDENTS OF THE MONTH DURING THIS PAST ACADEMIC YEAR.
HE WILL RECEIVE A MONETARY AWARD, AND A DONATION WILL BE MADE IN HIS NAME TO A LOCAL NONPROFIT ORGANIZATION.
LOHR IS NORTH HIGH SCHOOL STUDENT COUNCIL PRESIDENT, CAPTAIN OF THE CROSS COUNTRY TEAM AND CLARINET SECTION LEADER IN THE MARCHING BAND.
HE IS ALSO ACTIVE IN SWIMMING, TRACK & FIELD, AND NATIONAL HONOR SOCIETY.
LOHR IS THE SON OF BEVERLY AND PETER LOHR OF SIOUX CITY.
HE WILL BE HONORED DURING THE ROTARY CLUB MEETING ON MONDAY AT NOON..