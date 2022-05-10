IOWA GAS PRICES REACH ALL TIME HIGH

IT’S NOW MORE EXPENSIVE TO FILL OUR GAS TANKS IN IOWA THAN EVER BEFORE.
PRICES REACHED A RECORD HIGH IN THE STATE THIS (TUESDAY) MORNING, TOPPING A PREVIOUS RECORD THAT HAD STOOD SINCE THE RECESSION 14 YEARS AGO.
IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY PLACES THE BLAME ON THE DEMOCRAT IN THE WHITE HOUSE.
HIGAS4 OC……… “SCREWED IT UP” :06
TRIPLE-A-IOWA SAYS THE STATEWIDE AVERAGE FOR GAS IS NOW $4.08 A GALLON, BEATING THE RECORD OF $4.02 THAT HAD STOOD SINCE JULY OF 2008.
GRASSLEY AND HIS FELLOW REPUBLICANS BLAME BIDEN.
HIGAS5 OC………..ON FRACKING” :18
GRASSLEY ALSO FAULTS THE BIDEN ADMINISTRATION FOR SUSPENDING FEDERAL FUNDING FOR U.S. OIL COMPANY PROJECTS IN OTHER COUNTRIES.
HIGAS6 OC…….”SOME OIL” :16
GRASSLEY SAYS THE U-S SHOULD RETURN TO RELYING ON ITS OWN STORES OF FOSSIL FUELS AS WELL AS BIOFUELS, NOT IMPORTS, WHICH HE SAYS HAVE TAKEN THE COUNTRY FROM BEING ENERGY INDEPENDENT TO ENERGY DEPENDENT.
DEMOCRATS WHO ARE COMPETING FOR THE CHANCE TO RUN AGAINST GRASSLEY SAY FUEL PRICES ARE RISING ACROSS THE GLOBE DUE TO RUSSIA’S WAR IN UKRAINE.
TRIPLE-A SAYS THE NATIONAL AVERAGE FOR GAS IS $4.37 A GALLON, WHILE CALIFORNIA HAS THE MOST EXPENSIVE AVERAGE AT $5.84.
ALL REPORTING STATIONS IN IOWA WERE OVER $4.00 A GALLON TUESDAY MORNING.
THE MOTOR CLUB SAYS DIESEL FUEL ALSO HIT A RECORD HIGH IN IOWA ON MONDAY AT $5.31 A GALLON.
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