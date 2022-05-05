TOTAL MOTORS HELPS FUND NEW LE MARS FIRE TRUCK

A LE MARS FIRM HAS DONATED FUNDS FOR A VEHICLE THAT’S ESSENTIAL TO FIGHTING FIELD FIRES IN PLYMOUTH COUNTY.
TOTAL MOTORS PRESENTED A CHECK FOR 20-THOUSAND DOLLARS TO LE MARS FIRE/RESCUE.FOR A BRUSH AND GRASS FIRE PICKUP TRUCK.
MITCH CHRISTOFFEL IS THE GENERAL MANAGER OF THE VEHICLE DEALERSHIP, WHICH ALSO SOURCED A LATE MODEL, ONE-TON PICKUP THAT WILL BE OUTFITTED TO FIGHT FIRES:
FTR1 OC………….TOWARDS IT. :26
LE MARS FIRE CHIEF DAVE SCHIPPER SAYS A BRUSH TRUCK IS AN ESSENTIAL PIECE OF FIREFIGHTING EQUIPMENT.
FTR2 OC………OR STRUCTURES ;21
SCHIPPER SAYS THEY NEED TO EQUIP THE NEW VEHICLE FOR FIREFIGHTING DUTY;
FTR3 OC……….THE VESSEL :19
THE NEED BECAME MORE URGENT WHEN A FIELD FIRE ON APRIL 23RD DESTROYED MERRILL’S BRUSH TRUCK.
THE TWO OCCUPANTS ESCAPED THE FLAMES WITHOUT INJURY.