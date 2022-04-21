MACY MAN SENTENCED TO PRISON ON ROBBERY CHARGES

A MACY, NEBRASKA MAN HAS BEEN SENTENCED TO PRISON ON ROBBERY CHARGES.
20-YEAR-OLD ANDRES RUNNINGSHIELD WAS SENTENCED IN FEDERAL COURT TO FIVE YEARS IN PRISON FOR TWO COUNTS OF ROBBERY.
THE VICTIMS TOLD AUTHORITIES THEY HAD GIVEN RUNNINGSHIELD AND ANOTHER MAN A RIDE IN MARCH OF 2021 FROM SIOUX CITY BACK TO MACY.
WHEN THEY ARRIVED AT THE RESIDENCE, THE MEN ASSAULTED THEM AND ROBBED THEM AT KNIFE POINT, TAKING A CELL PHONE AND THE KEYS TO THE VEHICLE.
WITNESSES IDENTIFIED THE ROBBERS AS RUNNINGSHIELD AND TARIQ THOMAS.
THOMAS IS SCHEDULED TO BE SENTENCED ON JUNE 30TH.