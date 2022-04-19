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PENCE TO SPEAK AT CARROLL GOP CONVENTION

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Woody Gottburg
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FORMER VICE PRESIDENT MIKE PENCE WILL BE ONE OF THE FEATURED SPEAKERS THIS SATURDAY AT THE IOWA REPUBLICAN 4TH DISTRICT CONVENTION IN CARROLL.
WOODBURY COUNTY GOP CHAIRMAN BOB HENDERSON EXPECTS A BIG TURNOUT:

CONV1 OC……….WHO WILL SPEAK. :25

THE PARTY PLATFORM HEADING INTO THE UPCOMING CAMPAIGN SEASON WILL ALSO BE DISCUSSED:

CONV2 OC…….TO THE STATE. :23

HENDERSON SAYS 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA AND 48TH VICE PRESIDENT MIKE PENCE WILL SERVE BREAKFAST TO CONVENTION DELEGATES SATURDAY IN CARROLL FROM 9:30 AM TO 10 AM.

CONV3 OC……….ON SATURDAY. :10

LAST YEAR, PENCE WAS THE SPECIAL GUEST AT FEENSTRA’S FIRST ANNUAL FAMILY PICNIC IN SIOUX CENTER

THE 4TH DISTRICT CONVENTION BEGINS AT 10 AM AT CARROLL HIGH SCHOOL.

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