FEDERAL TAX DEADLINE IS HERE

TODAY (MONDAY) IS THE DEADLINE TO FILE YOUR 2021 FEDERAL TAX RETURNS TO AVOID PENALTIES AND INTEREST.
I-R-S SPOKESMAN, CHRISTOPHER MILLER, SAYS ELECTRONIC FILING REMAINS THE BEST OPTION.
FILING1 OC………AVOID IT” :16
MILLER SAYS E-FILING RETURNS ARE MORE ACCURATE.
FILING2 OC……….DIRECT DEPOSIT. :08
MILLER OFFERS A COUPLE OF LAST MINUTE TIPS.
FILING3 OC………ACCURATE RETURN” :19
APRIL 15TH IS NORMALLY THE FEDERAL TAX FILING DEADLINE, BUT THE DEADLINE WAS MOVED BACK TO THE 18TH DUE TO A HOLIDAY IN THE DISTRICT OF COLUMBIA.