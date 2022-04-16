NEBRASKA ST. BURGLARY SUSPECT JAILED FOR ATTEMPTED MURDER

THE BURGLARY SUSPECT THAT WAS SHOT IN A MARCH 21ST HOME INVASION IN THE 1600 BLOCK OF NEBRASKA STREET HAS BEEN DISMISSED FROM THE HOSPITAL AND BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL.
23-YEAR-OLD ETHAN HEWITT IS CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER, INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON, ATTEMPTED 1ST DEGREE BURGLARY, GOING ARMED WITH INTENT, POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON AND TRAFFICKING A STOLEN FIREARM.
HEWITT AND ANOTHER UNIDENTIFIED SECOND SUSPECT ALLEGEDLY CONFRONTED THE MALE OCCUPANT OF THE NEBRASKA STREET RESIDENCE AND WHEN ONE OF THE SUSPECTS FIRED AT THE RESIDENT, HE ARMED HIMSELF AND SHOT BACK, STRIKING HEWITT OUTSIDE.
HEWITT FLED TO THE HOSPITAL WITH LIFE-THREATENING INJURIES.
THE SECOND SUSPECT WHO FLED THE SCENE REMAINS AT LARGE.
HEWITT IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $250,000 BOND.