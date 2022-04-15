Home Local News IOWA GOP CAUCUS TO REMAIN 1ST IN THE NATION

IOWA GOP CAUCUS TO REMAIN 1ST IN THE NATION

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Woody Gottburg
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THE REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE HAS UNANIMOUSLY VOTED TO HAVE THE IOWA REPUBLICAN PARTY’S CAUCUSES BE THE FIRST VOTING EVENT IN THE NEXT PRESIDENTIAL ELECTION.

IAGOP3 OC……..FOR 2024.”:08

GOVERNOR KIM REYNOLDS JOINED IOWA G-O-P CHAIRMAN JEFF KAUFMANN TO DISCUSS THE DECISION NATIONAL PARTY LEADERS MADE THURSDAY.

KAUFMANN CHAIRED A PANEL THAT RECOMMENDED IOWA, FOLLOWED BY NEW HAMPSHIRE, NEVADA AND SOUTH CAROLINA RETAIN THEIR POSITIONS AT THE FRONT OF THE G-O-P’S PRESIDENTIAL SELECTION PROCESS.

IAGOP4 OC……..ROUTE TO GO.” :11

THE DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE LAUNCHED A PLAN TO HAVE FIVE STATES WITH RACIALLY DIVERSE POPULATIONS THAT MAY BE TOSS UP STATES IN THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTION GO FIRST.

KAUFMANN SAYS IOWA DEMOCRATS HAVE A CHANCE TO MAKE THE CASE THAT THEIR PARTY’S CAUCUSES SHOULD REMAIN IN THE LEAD-OFF POSITION,

IAGOP5 OC……..FLY OVER COUNTRY.” :08

GOVERNOR REYNOLDS SAYS THE IOWA CAUCUS CAMPAIGN ISN’T ABOUT BIG PARTY DONORS OR INFLUENCERS ON THE EAST OR WEST COAST.

IAGOP6 OC…..A LOT MORE.” :05

FORMER SECRETARY OF STATE MIKE POMPEO, A POTENTIAL 2024 CANDIDATE, WAS IN COUNCIL BLUFFS EARLIER THIS WEEK.

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