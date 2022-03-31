PERRY CREEK BRIDGE REOPENED AFTER FIRE (UPDATE)

THE BRIDGE OVER PERRY CREEK IN THE 400 BLOCK OF WEST 19TH STREET HAS REOPENED AFTER BEING CLOSED THIS (THURSDAY) MORNING DUE TO A FIRE.
LT. JOE RODRIQUEZ OF SIOUX CITY FIRE RESCUE SAYS EMERGENCY RESPONDERS WERE CALLED TO THE BLAZE AT 3:24 A.M.
JOEROD1 BRIDGE WAS STABLE. :19
RODRIQUEZ SAYS THE ENGINEER’S INSPECTION DETERMINED THE BRIDGE WAS SAFE FOR TRAFFIC.
HE SAYS IT’S LIKELY HOMELESS PEOPLE CAMPING UNDER THE BRIDGE STARTED THE FIRE:
JOEROD2 OC…….COMPLETELY BURNED. :13
THE BRIDGE WAS REOPENED TO TRAFFIC AROUND 9 A.M.
UPDATED 1:15 P.M. 3/31/22
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THE BRIDGE OVER PERRY CREEK IN THE 400 BLOCK OF WEST 19TH STREET IS REOPENED TO TRAFFIC AFTER BEING CLOSED THIS (THURSDAY) MORNING DUE TO A FIRE.
SIOUX CITY POLICE SAY EMERGENCY RESPONDERS WERE CALLED TO THE BLAZE AT 3:24 A.M.
THE FIRE WAS EXTINGUISHED AND ENGINEERS ASSESSED THE SAFETY OF THE BRIDGE.
IT REOPENED TO TRAFFIC AROUND 9 A.M.
Photo by CBS-14