THUNE SAYS I-R-S CUSTOMER SERVICE NEEDS IMPROVEMENT

SOUTH DAKOTA SENATOR JOHN THUNE USED A FLOOR SPEECH TO POINT OUT PROBLEMS WITH THE INTERNAL REVENUE SERVICE IN DEALING WITH TAXPAYERS AND THEIR RETURNS:
IRS4 OC……….EVER EXPERIENCED. :29
THUNE SAYS THE BIDEN ADMINISTRATION PROPOSED A HUGE INCREASE IN THE SIZE AND SCOPE OF THE IRS:
IRS5 OC……… TAXPAYER SERVICES :15
THUNE SAYS HE IS THE CO-SPONSOR OF A BILL THAT WOULD IMPROVE IRS SERVICES AND TAX COLLECTIONS:
IRS6 OC………TAXPAYER RIGHTS :19
THE FEDERAL TAX DEADLINE THIS YEAR IS MONDAY, APRIL 18TH.
Jerry Oster WNAX contributed story