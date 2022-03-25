IA HOUSE ENDORSES EMINENT DOMAIN PIPELINE MEASURE

THE IOWA HOUSE HAS ENDORSED A TEMPORARY MEASURE IN RESPONSE TO LANDOWNER COMPLAINTS ABOUT PROPOSED CARBON PIPELINES.
UNDER THE PROPOSAL, DEVELOPERS WOULDN’T BE ABLE TO APPLY FOR EMINENT DOMAIN AUTHORITY TO SEIZE PROPERTY FOR THE CARBON PIPELINES BEFORE FEBRUARY 1ST OF NEXT YEAR.
REPRESENTATIVE BOBBY KAUFMANN, A REPUBLICAN FROM WILTON, SAYS IT’S ABOUT ENSURING THE NEGOTIATION PROCESS BETWEEN THE PIPELINE COMPANIES AND LANDOWNERS IS FAIR.
EMI1 OC….TREAT LANDOWNERS :13
DEMOCRATIC REPRESENTATIVE STEVE HANSEN OF SIOUX CITY, SAYS THIS DOESN’T RESPOND TO LANDOWNERS WHO HAVE NO DESIRE TO HAVE THE PIPELINES ON THEIR PROPERTIES.
EMI2 OC….THIS, THIS YEAR :11
REPRESENTATIVE KAUFMANN SAYS CURRENT REGULATIONS ARE TOO VAGUE.
EMI4 OC….MAKING IT BETTER :17
CHRIS HALL, A DEMOCRAT FROM SIOUX CITY, SAYS LAWMAKERS SHOULD EXAMINE PROPOSALS NOW THAT WOULD PROTECT LANDOWNERS.
EMI5 OC….ELECTION :11
ON A VOICE VOTE, THE HOUSE ATTACHED THE TEMPORARY MORATORIUM TO A FAR LARGER BUDGET BILL THAT NOW GOES TO THE SENATE FOR CONSIDERATION.