IOWA LAW ENFORCEMENT DONATES EQUIPMENT TO UKRAINE

THE STATE OF IOWA IS DONATING 146 PROTECTIVE HELMETS AND 714 BALLISTIC VESTS TO UKRAINE.
THE DONATIONS ARE EXCESS EXPIRED EQUIPMENT FROM THE IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND 18 OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCIES ACROSS THE STATE.
IN ADDITION TO THE IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY, DONATIONS WERE PROVIDED LOCALLY BY THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
THE STATE OF IOWA IS WORKING WITH THE CONSULATE GENERAL OF UKRAINE IN CHICAGO TO FACILITATE THE COLLECTION, COORDINATION, AND SHIPMENT OF THE ITEMS TO UKRAINE.