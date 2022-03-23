DOWNTOWN GAS LINE LEAK CONTAINED IN LE MARS

A GAS LEAK THAT CLOSED TRAFFIC TO PART OF DOWNTOWN LE MARS WEDNESDAY HAS BEEN CONTAINED.
FIRE CHIEF DAVE SCHIPPER SAYS IT OCCURRED JUST BEFORE 10 A.M. WHEN A CREW WAS WORKING IN THE ALLEY OFF OF 1ST AVENUE NORTHWEST AND PLYMOUTH STREET.
GASLEAK1 OC…A PRECAUTION. :31
CHIEF SCHIPPER SAYS THE GAS LEVEL STARTED TO REACH A DANGEROUS LEVEL IN THE BUILDING.
GASLEAK2 OC…PHONE LINES. :16
SCHIPPER SAYS THE FRONTIER BUILDING WAS MADE SAFE AND A CREW FROM MIDAMERICAN ENERGY BEGAN REPAIRS ON THE GAS LINE:
GASLEAK3 OC…THE LINE OFF. :24
THE LINE ONLY FED THE FRONTIER BUILDING.
ORANGE CITY FIRE RESCUE ALSO SENT MUTUAL AID TO DEAL WITH THE SITUATION.
SCHIPPER SAYS THERE WAS A SECOND GAS LEAK CALL NEAR AMERICAN BANK THAT WAS DEALT WITH, AS WELL AS A MEDICAL CALL, SO THE FIREFIGHTER STAFF WAS KEPT BUSY.