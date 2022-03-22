NAIG CONCERNED OVER BIRD FLU CASES

IOWA AGRICULTURE SECRETARY MIKE NAIG SAYS HE IS CONCERNED ABOUT THE NUMBER OF CASES OF HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA — OR BIRD FLU — THAT HAVE ALREADY BEEN DETECTED AND CONFIRMED IN IOWA.
NAIGFLU1 OC……….COMPLETION OF THAT” :18
NAIG SAYS THEY ARE CONFIDENT THE BIRD FLU IS LINKED TO THE MIGRATION OF BIRDS.
HE SAYS THIS EARLY DISCOVERY DOESN’T MEAN WE ARE IN FOR A REPEAT OF THE 2015 OUTBREAK.
NAIGFLU2 OC……….U.S. HISTORY. : 09
NAIG BELIEVES GOVERNMENT AGENCIES AND THE INDUSTRY ARE BETTER PREPARED NOW THAN IN 2015 TO HANDLE THE SPREAD OF THE BIRD FLU.
NAIGFLU3 OC………OF YEARS” ;11
NAIG MADE HIS COMMENTS DURING STOPS IN SIOUX AND PLYMOUTH COUNTIES.