ALBRECHT & RICKETTS SUPPORT BILL TO HELP PAY FOR STUDENT LEARNING

NEBRASKA GOVERNOR PETE RICKETTS IS BACKING A PLAN TO HELP STUDENTS CATCH UP FROM THE COVID-19 IMPACTED LEARNING LOSS.
RICKETTS SAYS TEACHERS AND SCHOOLS HAD LOTS OF CHALLENGES DURING THE WORST OF THE PANDEMIC:
LEARNING1 OC………..FOR THE DAY. :25
RICKETTS SAYS TESTING SHOWED MANY STUDENTS LOST ACADEMIC GROUND DURING REMOTE LEARNING:
LEARNING2 OC………AS WELL. :20
STATE SENATOR JONI ALBRECHT OF THURSTON IS PROPOSING A BILL IN THE LEGISLATURE TO DIRECT MONEY TO FAMILIES TO HELP THEIR STUDENTS CATCH UP:
LEARNING3 OC……..BY THE PANDEMIC. :24
LB-1240 WOULD SET UP THE FAMILY DIRECTED EDUCATION RECOVERY ACCOUNTS FOR THE FAMILIES WHO NEED HELP:
LEARNING4 OC…..SOMEBODY SOMETHING. :16
THE PLAN WOULD USE THE FREE LUNCH GUIDELINES TO GIVE FAMILIES TWO THOUSAND DOLLARS FOR EACH ELIGIBLE CHILD.