DORDT LAUNCHES 90 MILLION DOLLAR CAPITAL CAMPAIGN

DORDT UNIVERSITY IN SIOUX CENTER HAS LAUNCHED A 90-MILLION-DOLLAR CAPITAL CAMPAIGN FOR A SERIES OF PROJECTS ON THE CAMPUS.
JOHN BAAS, DORDT’S VICE PRESIDENT OF ADVANCEMENT, CALLS THE AMBITIOUS EFFORT “PLANTING FOR THE FUTURE.”
DORDT4 OC…… “THE UNIVERSITY” :16
THERE ARE PLANS TO BUILD SEVERAL NEW STRUCTURES ON THE CAMPUS, INCLUDING A NEW INDOOR ATHLETIC FACILITY THAT WILL BE SHARED WITH THE CITY OF SIOUX CENTER AND SIOUX CENTER HIGH SCHOOL.
DORDT5 OC…….”ALL TOGETHER” :19
THERE ARE ALREADY VISIBLE IMPROVEMENTS IN SOME AREAS, INCLUDING A NEW WING FOR THE NURSING DEPARTMENT AS WELL AS THE AG STEWARDSHIP CENTER, WITH MORE TO COME.
DORDT6 OC…..”MANUFACTURING TECHNOLOGY” :12
THERE’S ALSO A 24-MILLION DOLLAR PLAN FOR A NEW DINING HALL.
BAAS SAYS THE UNIVERSITY HAS ALREADY BEEN ABLE TO RAISE, OR HAVE PLEDGED, NEARLY 70-MILLLION OF THE 90-MILLION DOLLAR CAPITAL CAMPAIGN.
HE’S HOPING THE REST OF THE FUNDS CAN BE SECURED BY 2023.