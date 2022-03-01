STATE AUDIT OF COUNTY SHERIFF’S CAR TRADE-INS COSTS TAXPAYERS OVER $12,500

THE BILL HAS ARRIVED FOR IOWA AUDITOR ROB SAND’S SPECIAL INVESTIGATION INTO THE TRADE IN PROCEDURES OF VEHICLES BELONGING TO THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT FROM JULY 1ST OF 2017 THROUGH DECEMBER 31ST OF 2020.
THAT INVESTIGATION WILL COST WOODBURY COUNTY TAXPAYERS APPROXIMATELY $12,580 DOLLARS.
KEITH RADIG IS THE CURRENT CHAIRMAN OF THE WOODBURY COUNTY BOARD OF SUPERVISORS;
BILLDUE1 OC……..WHEN THEY’RE DONE. :21
SPECIFICALLY, THE SHERIFF’S OFFICE RECEIVED $163,746 TRADE-IN VALUE FOR 36 VEHICLES TRADED IN DURING THAT TIME PERIOD WHICH WERE SUBSEQUENTLY SOLD BY THE DEALERS WHERE THEY WERE TRADED IN FOR JUST OVER $164,133.
SUPERVISOR ROCKY DE WITT QUESTIONED WHEN A MEMBER OF THE SHERIFF’S OFFICE PURCHASED ONE OF FOUR VEHICLES THAT WERE TRADED IN TO A USED CAR DEALER.
THE STATE AUDITOR RULED THAT THE SALE TOOK PLACE 70 DAYS AFTER THE SECOND DEALERSHIP TOOK TITLE TO THE VEHICLE AND BASED ON THE TIMING, THE SALE TO THE EMPLOYEE DID NOT PROVIDE A BENEFIT TO HIM.
RADIG SAYS THE INVESTIGATION SHOWED SOME PROCEDURES NEEDED TO BE LOOKED AT:
BILLDUE2 OC………IN THE FUTURE. :16
DAVE DREW, WHO WAS SHERIFF AT THE TIME THE CAR TRANSACTIONS TOOK PLACE, SAID WHEN THE AUDITOR’S REPORT CAME OUT IN JANUARY THAT IT PROVED THERE WAS NO WRONG DOING BY ANY OF HIS STAFF:
LAWCARS3 OC……BAD POLITICS. :29
THE AUDIT BILL WAS NOT LISTED ON THE COUNTY SUPERVISOR’S MARCH 1ST BOARD AGENDA, SO IT WILL LIKELY BE DEALT WITH AT A MEETING LATER THIS MONTH.