SIOUX CITY POLICE BEGINS RE-ACCREDITATION PROCESS

A TEAM OF LAW ENFORCEMENT OFFICIALS ARE IN TOWN THIS WEEK TO EVALUATE THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT AS A CANDIDATE FOR RE-ACCREDITATION.
CHIEF REX MUELLER SAYS THE COMMISSION ON ACCREDITATION FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES, KNOW AS CALEA, WILL TAKE PUBLIC COMMENTS BEGINNING MONDAY EVENING AT A MEETING IN THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM AT 6 P.M.
CALEA1 OC…THINGS LIKE THAT. :20
SIOUX CITY FIRST BEGAN THE ACCREDITATION PROCESS NEARLY 30 YEARS AGO AND HAS CONTINUED IT SINCE THEN:
CALEA2 OC………OUR PROCEDURES. :20
CHIEF MUELLER SAYS THERE ARE A LOT OF STANDARDS IN THAT PROCESS FOR THE DEPARTMENT TO FOLLOW:
CALEA3 OC………TWO PER CENT. :23
IF YOU ARE UNABLE TO ATTEND THE PUBLIC HEARING BUT WOULD LIKE TO PROVIDE COMMENTS TO THE CALEA ASSESSMENT TEAM, YOU MAY ALSO DO THIS:
PLEASE CALL (712) 279-6112 BETWEEN 1:00 PM AND 3:00 PM ON TUESDAY, MARCH 1ST.
CALLS WILL BE TAKEN BY THE ASSESSMENT TEAM ONLY.
IF YOU ARE UNABLE TO ATTEND OR CALL, CONSIDER SENDING A LETTER DIRECTLY TO THE COMMISSION ON ACCREDITATION FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES, INC. AT:
CALEA
ATTENTION: TIM BAYSINGER
13575 HEATHCOAT BOULEVARD, SUITE 320
GAINESVILLE, VIRGINIA 20155
TO CONTACT CALEA, PLEASE CALL 703-353-4225, FAX 703-890-3126 OR EMAIL: CALEA@CALEA.ORG.