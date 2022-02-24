LEGISLATION PROPOSED TO HELP IA CORRECTIONS WORKERS

THE FAMILY OF THE CORRECTIONAL OFFICER MURDERED A YEAR AGO BY TWO ANAMOSA PRISON INMATES IS URGING LEGISLATORS TO GIVE IOWA PRISON EMPLOYEES MORE WORKPLACE RIGHTS AND ON THE JOB PROTECTION.
ROBERT MCFARLAND’S WIDOW, SARA MCFARLAND, SPOKE AT A NEWS CONFERENCE IN ANAMOSA.
US1 OC….THAT I DID :05
CATHIE MCFARLAND SAYS HER SON PAID THE ULTIMATE PRICE FOR DOING HIS JOB AND THE EMPLOYEES STILL WORKING IN THE PRISON SYSTEM NEED A LOT OF HELP.
US2 OC….FAMILIES :08
ONE BILL INTRODUCED IN THE IOWA HOUSE HAS BEEN NAMED THE ROBERT MCFARLAND ACT. ANOTHER IS NAMED IN HONOR OF LORENA SCHULTE, THE PRISON NURSE WHO WAS MURDERED, AND STAFFER LORRIE MATTHES, WHO WAS TAKEN HOSTAGE.
THE BILLS REQUIRE THE STATE TO PROVIDE HEALTH CARE BENEFITS TO THE SPOUSE AND CHILDREN OF PRISON STAFF KILLED ON THE JOB AND TO PROVIDE UP TO 30 DAYS OF PAID LEAVE IF A STAFFER WITNESSES A TRAUMATIC EVENT AT WORK.
THE BILLS ALSO CALL FOR IOWA DEPARTMENT OF CORRECTIONS WORKERS TO HAVE THE SAME COLLECTIVE BARGAINING RIGHTS AS PUBLIC SAFETY WORKERS LIKE STATE TROOPERS.
DUE TO LAST WEEK’S FUNNEL DEADLINE FOR ACTION ON POLICY BILLS, THESE PROPOSALS WOULD HAVE TO BE TACKED ONTO OTHER LEGISLATION IN ORDER TO BE VOTED UPON THIS YEAR.
Radio Iowa