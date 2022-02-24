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ERNST SAYS UKRAINE MATTERS TO THE FREE WORLD

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Woody Gottburg
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U.S. SENATOR JONI ERNST SAYS SHE WAS NOT SHOCKED BY RUSSIA’S ATTACK ON UKRAINE WEDNESDAY, AND THAT WARNING SIGNS HAVE BEEN OUT THERE FOR WEEKS THAT THIS WAS COMING:

JONI30 OC……..FOR MONTHS. :16

ERNST SAYS UKRAINE MATTERS TO AMERICA AND THE REST OF THE FREE WORLD::

JONI31 OC…..BIDEN ADMINISTRATION. :23

ERNST HOPES CONGRESS WILL BE UNITED IN ACTING TO SUPPORT MEASURES AGAINST VLADIMIR PUTIN AND RUSSIA:

JONI32 OC……..CRITICAL MOMENT. :24

THE RED OAK REPUBLICAN SAYS THAT PRESSURE DOES NOT INVOLVE DIRECT MILITARY INVOLVEMENT, BUT OUR TROOPS MAY PLAY A BACKGROUND ROLE:

JONI33 OC……….WITH THAT EFFORT. :17

ERNST DOES SAYS THAT IF RUSSIA GOES BEYOND UKRAINE INTO OTHER COUNTRIES THAT ARE PART OF NATO, THEN MILITARY ALLIANCES COME INTO PLAY:

JONI34 OC……..WOULD RESPOND. :14

ERNST SAYS SHE IS WAITING TO SEE WHAT SANCTIONS PRESIDENT BIDEN WILL ANNOUNCE THURSDAY AGAINST RUSSIA.

ERNST SPOKE ON KSCJ’S “OPEN LINE”

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