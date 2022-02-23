Home Local News SHEEHAN SAYS DEPUTIES ACTED PROPERLY DURING ASSAULT

SHEEHAN SAYS DEPUTIES ACTED PROPERLY DURING ASSAULT

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Woody Gottburg
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WOODBURY COUNTY SHERIFF CHAD SHEEHAN SAYS HIS TWO DEPUTIES HAD LITTLE TIME TO REACT WHEN A SUSPECT ATTACKED THEM IN JANUARY OUTSIDE OF A SERGEANT BLUFF TRAILER.

SHEEHAN SAYS AN INTERNAL INVESTIGATION OF THE SHOOTING THAT CLAIMED THE LIFE OF MICHAEL MEREDITH FOUND NO DEPARTMENT POLICIES WERE VIOLATED:

FAY4 OC…….CITIZENS SAFE. :25

ERIC FAY FIRED THE FATAL SHOT THAT CLAIMED THE LIFE OF THE SUSPECT, 35-YEAR-OLD MICHAEL MEREDITH, ON JANUARY 12TH.

MEREDITH HAD CHARGED AT THE DEPUTIES AND STRUCK FAY WITH A TIRE IRON BEFORE HE WAS SHOT.

SHEEHAN SAYS FAY HAS 12 YEARS OF LAW ENFORCEMENT EXPERIENCE AND REMAINS ON PAID LEAVE:

FAY5 OC……….HE IS READY. :24

DEPUTY DEVIN GROENHAGEN, WHO FIRED HIS TASER AT MEREDITH, IS BACK ON DUTY.

SHEEHAN RELEASED BODY CAMERA VIDEO OF THE INCIDENT FROM THE THREE OFFICERS WHO RESPONDED.

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