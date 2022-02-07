VICTIM OF I-29 FATAL CRASH IDENTIFIED

AUTHORITIES HAVE IDENTIFIED A SIOUX CITY MAN WHO DIED IN A ONE VEHICLE ROLLOVER ACCIDENT LAST THURSDAY AFTERNOON NORTH OF ELK POINT, SOUTH DAKOTA.
THE SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL SAYS 54-YEAR-OLD JOSEPH HOOVER DIED FROM INJURIES HE SUFFERED WHEN HIS SOUTHBOUND S-U-V ENTERED THE MEDIAN AND ROLLED ON INTERSTATE 29 SIX MILES NORTH OF ELK POINT .
HOOVER WAS NOT WEARING A SEAT BELT AND WAS THROWN FROM THE VEHICLE.
HE WAS AIR LIFTED TO A SIOUX CITY HOSPITAL WHERE HE WAS PRONOUNCED DEAD.
HOOVER WAS ALONE IN THE VEHICLE AT THE TIME OF THE CRASH.