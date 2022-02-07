FEENSTRA HOPES CONGRESS WILL WORK TO BALANCE THE FEDERAL BUDGET

IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS CONGRESS NEEDS TO WORK TOWARDS A BALANCED BUDGET TO GET THE NATION’S ECONOMY BACK ON TRACK, BUT THE 4TH DISTRICT REPUBLICAN SAYS THAT IS PROVING DIFFICULT:
BALBUDGET1 OC…….. TO DO THIS. :22
FEENSTRA SAYS THE TALK OF THE FEDERAL RESERVE RAISING INTEREST RATES WON’T FIX THE PROBLEM:
BALBUDGET2 OC……..ARE FEELING IT. :19
THE HULL, IOWA REPUBLICAN SAYS THERE IS NO LEADERSHIP BEING SHOWN BY PRESIDENT BIDEN OR MAJORITY DEMOCRATS TO ADDRESS THE NATION’S INFLATION:
BALBUDGET3 OC……….RIGHT NOW. :18
FEENSTRA SAYS IT’S FRUSTRATING BEING IN THE MINORITY PARTY IN CONGRESS WHERE IT’S TOUGH TO GET ANY MOVEMENT ON POSSIBLE SOLUTIONS TO THE ECONOMIC PROBLEMS FACING THE COUNTRY.
FEENSTRA SPOKE ON KSCJ’S “OPEN LINE” MONDAY.