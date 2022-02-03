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SD LAWMAKERS EXPLAIN WHY HEARTBEAT BILL FAILED IN COMMITTEE

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Woody Gottburg
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REPUBLICAN STATE LAWMAKERS IN SOUTH DAKOTA ARE EXPLAINING WHY THE HOUSE STATE AFFAIRS COMMITTEE DENIED THE INTRODUCTION OF GOVERNOR KRISTI NOEM’S HEARTBEAT BILL THAT WOULD PREVENT AN ABORTION ONCE A HEARTBEAT CAN BE DETECTED.

REPRESENTATIVE CHRIS JOHNSON OF RAPID CITY SAYS THE COMMITTEE FOLLOWED PROPER PROCEDURE:

NOBILL1 OC……..WANTED TO BRING. :21

JOHNSON, THE ASSISTANT MAJORITY LEADER IN THE HOUSE, SAYS SINCE NO OTHER LAWMAKER SECONDED HIS MOTION TO CONSIDER THE BILL, IT WASN’T:

NOBILL2 OC……….PART OF THE PROCESS. :15

NOEM ISSUED A STATEMENT WEDNESDAY SAYING “IT GRIEVES ME THAT THEY WOULD TAKE THIS UNPRECEDENTED ACTION AT THIS TIME BASED ON THE ADVICE OF ONE OUT-OF-STATE LAWYER.”

REPRESENTATIVE KENT PETERSON OF SALEM CHAIRS THE STATE AFFAIRS COMMITTEE, AND SAYS IT WAS AN UNUSUAL SITUATION:

NOBILL3 OC……..ISSUE. :14

PETERSON SAYS THERE ARE OTHER WAYS THE BILL COULD HAVE BEEN PRESENTED:

NOBILL4 OC……….HERE IN PIERRE. :13

JOHNSON SAYS HE THOUGHT THE BILL SHOULD HAVE A HEARING, AND IT WAS A SURPRISE THAT THERE WAS NO SECOND TO HIS MOTION.

HE AND PETERSON BOTH SAID THAT THEY AGREE WITH THE GOVERNOR’S GOAL TO BAN ABORTION.

Photo courtesy SD NET

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