BRIAR CLIFF TO BEGIN DOCTOR OF OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM

BRIAR CLIFF UNIVERSITY IS BEGINNING A DOCTOR OF OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM.
DR. CORTNI KRUSEMARK IS THE DIRECTOR OF THE NEW PROGRAM, WHICH WILL BE LOCATED AT BRIAR CLIFF’S MAYFAIR SITE IN MORNINGSIDE:
OTP1 OC………HEALTH PROMOTION. :23
IT WILL BECOME THE 18TH “HELP CARE” CAREER PATH DESIGNED TO HELP CARE FOR OTHERS OFFERED AT BRIAR CLIFF.
UNIVERSITY PRESIDENT DR. RACHELLE KECK SAYS THERE IS A CRITICAL NEED FOR HEALTH CARE WORKERS LOCALLY:
OTP2 OC………WORKERS IN SIOUXLAND. :25
THE PROGRAM WILL WELCOME ITS FIRST 26 STUDENTS IN THE SUMMER OF 2023.
PROGRAM STARTUP COSTS WERE SUPPORTED BY GENEROUS DONORS.