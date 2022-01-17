SARAH MORGAN NAMED DIRECTOR OF CAMP HIGH HOPES

CAMP HIGH HOPES HAS A NEW EXECUTIVE DIRECTOR THAT’S FAMILIAR TO STAFF AND CAMPERS.
SARAH MORGAN TAKES OVER AS THE NEW EXECUTIVE DIRECTOR FROM CHRIS LIBERTO, WHO HAS ACCEPTED A REGIONAL DEVELOPMENT DIRECTOR POSITION WITH THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME:
SARAH1 OC…WONDERFUL PLACE. :13
MORGAN HAS BEEN WITH CAMP HIGH HOPES AS THE ADVANCEMENT DIRECTOR, AND HAS GROWN THE CAMP’S FUNDRAISING EFFORTS, EXPANDED ITS MARKETING REACH, AND ADDED MANY NEW ELEMENTS TO THE CAMP:
SARAH2 OC………EASY TRANSITION. :15
THE CAMP HAS A FULL SCHEDULE OF CAMPS AND EVENTS PLANNED FOR 2022.
REGISTRATION IS NOW OPEN FOR SPRING AND SUMMER CAMP SESSIONS.
SARAH3 OC…SUMMER CAMP PLANNED. :14
LIBERTO’S LAST DAY AT CAMP WAS JANUARY 12TH. MORGAN MOVED TO HER NEW ROLE ON JANUARY 13TH.
HIRING FOR MORGAN’S REPLACEMENT HAS BEGUN.