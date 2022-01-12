HENDERSON TO SEEK IOWA HOUSE DISTRICT TWO SEAT

BOB HENDERSON KICKED OFF HIS CAMPAIGN FOR THE NEW IOWA HOUSE DISTRICT TWO SEAT WITH AN APPEARANCE IN LAWTON THIS WEEK.
HENDERSON, A REPUBLICAN, PREVIOUSLY UNSUCCESSFULLY RAN FOR HOUSE DISTRICT 14, WHICH WAS MADE UP OF PARTS OF SIOUX CITY’S WEST AND NORTHSIDE.
HE SAYS THE NEW DISTRICT INCLUDES A LARGE PART OF RURAL WOODBURY COUNTY:
BH1 OC……..TO MOVILLE. :15
HE SAYS THE VOTER REGISTRATION NUMBERS IN THE NEW DISTRICT HAVE SHIFTED FROM A DEMOCRATIC TO A REPUBLICAN MAJORITY.
THERE’S A LEARNING CURVE FOR VOTERS TOO, THANKS TO THE REDISTRICTING BECAUSE OF THE U.S. CENSUS:
BH2 OC……..DISTRICT ONE. :21
HENDERSON, WHO IS A FORMER TEACHER, SAYS EDUCATION REMAINS A TOP PRIORITY FOR HIM:
BH3 OC………SMALL THINGS. :20
HE ALSO WANTS TO SEE PANDEMIC RELIEF FUNDS USED IN WAYS THAT RETURN THEM TO THE TAXPAYERS.