FIRE LEAVES SIOUX COUNTY FAMILY HOMELESS

FIRE HAS DESTROYED A HOME WEST OF SIOUX CENTER LEAVING A WOMAN AND HER THREE CHILDREN HOMELESS.
THE FIRE HAPPENED SUNDAY AFTERNOON AROUND 4:45 P.M. AT 3594 GARFIELD AVENUE.
SIOUX CENTER FIRE CHIEF DAVE VAN HOLLAND SAYS MORE THAN 80 FIREFIGHTERS BATTLED THE BLAZE FOR NEARLY THREE HOURS.
SCFIRE OC……….AREAS OF THE HOUSE. :13
HE SAYS THE HOUSE IS A TOTAL LOSS.
THE FAMILY WAS NOT HOME AT THE TIME THE FIRE STARTED AND A COUPLE OF HOUSEHOLD PETS DIED IN THE FIRE.
VAN HOLLAND SAYS THE CAUSE OF THE FIRE HAS NOT BEEN DETERMINED.
Photo by Dennis Morrice