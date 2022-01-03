RICKETTS PROMOTES HEALTH & WELLNESS IN NEBRASKA

NEBRASKA GOVERNOR PETE RICKETTS PROMOTED WELLNESS IN THE NEW YEAR BY LEADING PEOPLE ON A 20 MINUTE WALK AT THE STATE CAPITOL IN LINCOLN.
RICKETTS SAYS THE PURPOSE OF THE WALK IS TO HIGHLIGHT THE IMPORTANCE OF REGULAR EXERCISE AND A HEALTHY DIET:
WALK1 OC……….TO OFFER. :20
DIRECTOR OF PUBLIC HEALTH DR. GARY ANTHONE (ANN-TONE) SAYS A LOT OF NEBRASKANS ARE NOT GETTING ENOUGH EXERCISE:
WALK2 OC………SEVEN YEARS. :19
NEBRASKA SPORTS COUNCIL EXECUTIVE DIRECTOR DAVE MLNARIK IS ENCOURAGING PEOPLE TO SIGN UP FOR THE NEBRASKA SPORTS COUNCIL’S FREE WEB-BASED WELLPOWER MOVEMENT:
WALK3 OC………SIMPLE AS THAT. :17
HE SAYS ONCE YOU CREATE AN ACCOUNT AT WELLPOWER MOVEMENT DOT COM, YOU CAN LOG YOUR DAILY EXERCISE MILES AND EARN A VARIETY OF REWARDS AND BADGES.