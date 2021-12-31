NEW YEAR’S RESOLUTIONS NOT EASY TO KEEP

IF YOU’LL BE MAKING A NEW YEAR’S RESOLUTION, YOU MAY NEED TO GENUINELY FOCUS ON MAKING THE CHANGE IN ORDER TO KEEP THE PLEDGE.
ALISON PHILLIPS, A PSYCHOLOGY PROFESSOR AT IOWA STATE UNIVERSITY, SAYS OUR APPROACH TO MAKING RESOLUTIONS USUALLY SETS US UP FOR FAILURE.
RESO1 OC……..”GENERALLY FAIL” :18
PHILLIPS, WHO STUDIES BEHAVIOR CHANGE AND HABIT FORMATION, SAYS TO FOCUS ON HOW TO MAKE CHANGES THAT WILL LEAD TO CREATING A BETTER VERSION OF YOURSELF.
RESO2 OC…….”AT SOMETHING” :14
IF BETTER PHYSICAL FITNESS IS YOUR TARGET, PHILLIPS SAYS IT’S IMPORTANT TO AIM FOR SPECIFIC GOALS THAT FOCUS ON BEHAVIOR AND NOT ON CERTAIN OUTCOMES, LIKE A NUMBER ON THE SCALE.
RESO3 OC…TO DO. :18
SOCIAL SUPPORT IS IMPORTANT, SO IN ADDITION TO HAVING A WORKOUT BUDDY, MAKE SURE YOUR FAMILY IS ON BOARD, TOO, AND WILL ENCOURAGE YOU AS YOU CREATE NEW, POSITIVE HABITS.
SHE SAYS EVERYONE FAILS AT SOME TIME, SO PLAN AHEAD AND REHEARSE HOW YOU WILL COPE WHEN YOU RUN INTO BARRIERS.