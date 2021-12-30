RAVNSBORG HOUSE INVESTIGATION TO CONTINUE

MEMBERS OF THE SOUTH DAKOTA HOUSE SELECT COMMITTEE ON INVESTIGATION EMERGED FROM TWO DAYS OF CLOSED-DOOR HEARINGS ON THE POSSIBLE IMPEACHMENT OF ATTORNEY GENERAL JASON RAVNSBORG.
REPRESENTATIVE MIKE STEVENS OF YANKTON INTRODUCED ONE OF THE COMMITTEE RESOLUTIONS:
STEVENS4 OC……18TH OR 19TH 2022. :23
STEVENS RESOLUTION INCLUDED SEVERAL MORE INVESTIGATORS ON THE CASE.
REPRESENTATIVE STEVEN HAUGAARD OF SIOUX FALLS INTRODUCED A RESOLUTION CONNECTED TO CASE DOCUMENTS:
HAUGAARD1
OC……..STATE’S ATTORNEY’S OFFICE :11
RAVNSBORG PLED NO CONTEST TO TWO MISDEMEANOR CHARGES FROM THE ACCIDENT THAT KILLED JOE BOEVER WEST OF HIGHMORE IN SEPTEMBER OF LAST YEAR.
Jerry Oster WNAX