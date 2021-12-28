IOWA LAWMAKERS MAY CONSIDER TRANSGENDER ATHLETE BILL IN 2022

SEVEN STATES PASSED LAWS IN 2021 THAT RESTRICT TRANSGENDER ATHLETES FROM PARTICIPATING IN GIRLS SPORTS ACTIVITIES IN SCHOOLS.
HOUSE SPEAKER PAT GRASSLEY SAYS MANY IOWA REPUBLICANS HAVE AN INTEREST IN PASSING SIMILAR LEGISLATION HERE, BUT HE SAYS THE KEY IS ENSURING WHAT’S PASSED COULD BE ENFORCED BY THE IOWA GIRLS HIGH SCHOOL ATHLETIC UNION AND THE IOWA HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION.
TRANS5 OC… IN WHAT.” :11
GRASSLEY SAYS WHILE THERE’S NO BILL READY ON DAY ONE OF THE 2022 LEGISLATIVE SESSION, THAT DOESN’T MEAN ONE WON’T EMERGE BEFORE THE END OF THE SESSION.
HE’S ALSO HEARING FROM SCHOOL BOARD MEMBERS WHO’RE ASKING FOR A STATEWIDE POLICY ON BOOKS IN SCHOOLS THAT SOME PARENTS COMPLAIN HAVE PORNOGRAPHIC CONTENT. GRASSLEY SAYS ENSURING PARENTS GET INPUT IN THEIR CHILD’S EDUCATION IS A HUGE TOPIC NATIONALLY RIGHT NOW.
TRANS6 OC……..CONTINUE.” :07
HOUSE MINORITY LEADER JENNIFER KONFRST , A DEMOCRAT FROM WINDSOR HEIGHTS, SAYS THESE TYPES OF CONVERSATIONS ARE NOT HELPFUL IN ADDRESSING IOWA’S WORKFORCE SHORTAGE.
TRANS7 OC……..NOT LESS.” :16
THE 2022 IOWA LEGISLATIVE SESSION STARTS ON MONDAY, JANUARY 10TH.
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