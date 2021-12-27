BE PATIENT WHEN RETURNING UNWANTED CHRISTMAS GIFTS

IF YOU GOT AN UGLY CHRISTMAS SWEATER, SOMETHING IN THE WRONG SIZE OR A DUPLICATE ITEM AS A GIFT, IT’S NOW THE SEASON FOR RETURNING THE UNWANTED PRESENTS AND ALSO LONG LINES AT CUSTOMER SERVICE COUNTERS.
MARGO RIEKES OF THE BETTER BUSINESS BUREAU OFFERS A FEW TIPS TO KEEP THE LINE MOVING SMOOTHLY.
RETURNS1 OC……….”GET SOME ACTION” :11
STANDING IN LINE FOR HALF AN HOUR MAY TRY YOUR PATIENCE, BUT SHE SAYS TO CONSIDER WHAT IT MUST BE LIKE TO BE THE PERSON HEARING PEOPLES’ COMPLAINTS ALL DAY LONG.
RETURNS2 OC…….”TO HELP THEM” :09
WHEN RETURNING AN ITEM, MAKE SURE TO KEEP IT IN THE ORIGINAL PACKAGING AND IN LIKE-NEW CONDITION.
RETURNS3 OC………”TO RETURN THEM” :06
IF THE GIFT GIVER WAS THINKING FAR ENOUGH AHEAD TO ENCLOSE A GIFT RECEIPT IN YOUR WRAPPED BOX, IT WILL MAKE THE RETURN PROCESS EASIER.
RADIO IOWA