PECAUT NATURE CENTER ACCEPTING REAL CHRISTMAS TREES FOR RECYCLING

IF YOU ARE LOOKING FOR A WAY TO RECYCLE YOUR REAL CHRISTMAS TREE, THE WOODBURY COUNTY CONSERVATION BOARD AND DOROTHY PECAUT NATURE CENTER WILL ACCEPT THEM.
THE UNDECORATED CHRISTMAS TREES WILL BE CHIPPED FOR THE NATURE CENTER’S HIKING TRAILS..
ANYONE INTERESTED CAN DROP OFF THEIR USED TREES AT THE NATURE CENTER FROM NOW THROUGH JANUARY 17TH.
THE TREES SHOULD BE CLEAN WITH NO ORNAMENTS, TINSEL, LIGHTS, PRICE TAGS, STANDS OR PLASTIC BAGS.
TREES SHOULD BE PLACED IN THE LOWER PARKING LOT.
THE NATURE CENTER IS LOCATED AT 4500 SIOUX RIVER ROAD (HIGHWAY 12).