AKRON MAN EXTRADITED BACK TO PLYMOUTH COUNTY

AN AKRON, IOWA MAN HAS BEEN EXTRADITED FROM UTAH AND IS IN CUSTODY IN PLYMOUTH COUNTY.
37-YEAR-OLD JOSEPH EDEN IS CHARGED IN PLYMOUTH COUNTY WITH SEXUAL ABUSE IN THE THIRD DEGREE, DOMESTIC ABUSE ASSAULT WITH INTENT TO INFLICT SERIOUS INJURY AND VIOLATION OF A NO CONTACT ORDER.
EDEN WAS ARRESTED BY DEPUTY U.S. MARSHALS AND OFFICERS IN SALT LAKE CITY, UTAH ON NOVEMBER 30TH AFTER AN INVESTIGATION LED BY THE AKRON, IOWA POLICE DEPARTMENT AND ASSISTED BY U.S. MARSHALS IN SIOUX CITY.
HE WAS BOOKED INTO THE PLYMOUTH COUNTY JAIL LAST FRIDAY.
EDEN HAS A PRELIMINARY HEARING SET FOR DECEMBER 27TH IN LE MARS.