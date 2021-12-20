GOSPEL MISSION PREPARES CHRISTMAS MEALS FOR THE NEEDY

THE SIOUX CITY GOSPEL MISSION IS PREPARING FOR CHRISTMAS ACTIVITIES THIS COMING WEEKEND.
EXECUTIVE DIRECTOR PAUL MAHAFFIE SAYS SINCE SERVING A THANKSGIVING MEAL TO THE HOMELESS AND NEEDY A FEW WEEKS AGO, THINGS ARE RAMPING UP:
GOSPEL1 OC……WITHOUT A DOUBT. :12
HE SAYS THE GOSPEL MISSION HELPS MORE PEOPLE LOCALLY THAN YOU MIGHT THINK:
GOSPEL2 OC……….ARTICLES OF CLOTHING. :23
MAHAFFIE SAYS THE MISSION WILL SERVE TWO MEALS CHRISTMAS DAY:
GOSPEL3 OC…….HOMESTYLE. :22
MAHAFFIE SAYS THEY GET MORE VOLUNTEERS ON CHRISTMAS TO HELP SERVE THAN ANY OTHER DAYS OF THE YEAR.
SOME HAVE BEEN SERVING FOR SEVERAL YEARS.